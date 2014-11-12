Установку счетчиков тепла в жилых домах Киева оценили в 240 млн грн

Такие планы озвучили в Киевской городской государственной администрации (КГГА). По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, за год нужно сделать максимум в плане оборудования приборами учета тепловой энергии жилого фонда. Он отметил, что на сегодняшний день счетчиками тепла оборудовано только 35% жилого фонда столицы.

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По его словам, стоимость мероприятий по установке счетчиков составляет порядка 240 млн грн. При этом Петр Пантелеев отметил, что только за счет бюджетных средств Киева выполнение этой задачи невозможно.

"Пока идет процесс поиска источников для того, чтобы закрыть эту сумму. За счет только городского бюджета это невозможно, поэтому мы подключаем сюда теплоснабжающие организации и другие заинтересованные стороны", – сказал он.