Киевсовет вернул столичный велотрек в собственность общины города.

Об этом сообщил на заседании Киевсовета городской голова Виталий Кличко.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 86 депутатов Киевсовета.

Депутаты поддержали проект решения о расторжении договора аренды земельного участка, заключенного между Киевсоветом и предприятием «Велотрек Авангард», на котором располагается велотрек.

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«Возвращение велотрека в собственность общины Киева – это важное решение. Это и предвыборное обещание, которое я давал жителям столицы. Мы сохранили велотрек для киевлян. И теперь вместе должны его восстановить, чтобы все желающие имели возможность тренироваться и заниматься спортом», – отметил Кличко.

Таким образом, депутаты проголосовали за расторжение договора аренды земельного участка от 26.07.2004 года, заключенного между Киевсоветом и предприятием “Учебная спортивная база Велотрек “Авангард”, а также отменили решение Киевсовета от 23.12.2003 года об оформлении права пользования указанным земельным участком. Участок сегодняшним решением отнесен к землям запаса рекреационного назначения.

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Речь идет о земельном участке площадью 0,84 га, который выделялся Велотреку “Авангард” для эксплуатации и обслуживания спортивного объекта на улице Богдана Хмельницкого, 58, в Шевченковском районе Киева.

Депутаты Киевсовета поручили департаменту земельных ресурсов КГГА принять меры, направленные на возмещение в судебном порядке убытков, нанесенных предприятием “Авангард” из-за неуплаты арендной платы за землю.

Отмечается, что решение принято, учитывая острое социальное напряжение вокруг запланированной застройки земельного участка, который на праве аренды находится в пользовании Велотрека “Авангард”, и системную неуплату арендной платы и невыполнение арендатором условий договора.