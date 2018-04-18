Киевсовет попросил ВР разрешить лицензирование «Киевтеплоэнерго»

Комитет Верховной Рады по ТЭК одобрил к первому чтению проект закона.

17 апреля депутаты Киевсовета приняли решение «Об обращении Киевского городского совета к Верховной Раде Украины относительно внесения изменений в законодательство Украины».

Речь идет о принятии проекта закона, который даст возможность коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго» осуществлять хозяйственную деятельность, используя лицензии ПАО «Киевэнерго». «Киевтеплоэнерго» будет использовать тарифы «Киевэнерго» пока будет длиться процесс получения на баланс имущества и вхождения в полноценную работу по предоставлению услуг, передает пресс-служба КГГА.

«Это вопрос в первую очередь касается безболезненного постепенного перехода передачи функций ПАО «Киевэнерго» городу, поскольку существует очень много регуляторных вопросов лицензионного, тарифного характера, которые существенно усложняют этот процесс. Чтобы не допустить рисков перебоев в поставках услуг мы разработали законопроект, который обеспечивает правопреемственность лицензий и тарифов при переходе функций по производству тепла, электроэнергии, транспортировки тепловой энергии, а также поставки услуг с этим связанных», - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, что Комитет Верховной Рады по ТЭК одобрил к первому чтению указанный проект закона № 8095, что позволяет коммунальному предприятию (КП) «Киевтеплоэнерго» использовать цены и тарифы, утвержденные НКРЕКП для ПАО «Киевэнерго», после приема-передачи теплового комплекса столицы.