В Киеве недалеко от станции метро "Шулявская" начался пожар: горят деревья, слышны взрывы (фото)

В Киеве недалеко от станции метро "Шулявская" начался пожар.

Очевидцы сообщают, что огромные клубы дыма нависают над киностудией им. Довженко, передает Сегодня.

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Как сообщили "Сегодня" в пресс-службе Гос ЧС, в 17.29 поступило сообщение, что горит ангар на улице Дегтяревской. Горит ли это здание киностудии, пока неизвестно.

Корреспондент издания отмечает, что возле парка Пушкина над ангаром стоит огненная стена около 50 метров. Приехало очень много пожарных и скорая помощь. Слышны хлопки и небольшие взрывы, полыхает огонь. Сгорело несколько деревьев. Пожарные тушат пламя со стороны парка, чтобы огонь не перебросился на деревья.

Огонь возле парка Пушкина в Киеве продолжает распространяться. Загорелось уже несколько деревьев.