Кличко заявил о повышении цен на проезд в общественном транспорте в Киеве

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

«Власть часто не решается повышать цену на проезд в транспорте, потому что это непопулярный шаг. Но эти переживания бывших руководителей рейтинга привели к увеличению убыточности транспортных предприятий, - отметил Кличко. - Надо быть откровенными и руководствоваться экономической обоснованностью».

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Он отметил, что в киевском метрополитене цена на проезд не повышались с 2010 года.

«Повысились расходы на электроэнергию, энергоносители, а цена на метро и в наземном транспорте и сама. Мы не можем держать цену, которая ведет к коллапсу транспортной системы», - подчеркнул мэр Киева.

«Вопрос повышения цены неизбежно. Но стоимость проезда будет экономически обоснованной», - отметил Кличко.