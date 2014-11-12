Возле парка Пушкина в Киеве горят три ангара: огонь может перекинуться на соседнее кирпичное здание (фото)

Возле парка Пушкина в Киеве горит три ангара. В одном из них был садовый инвентарь, во втором – секонд-хенд, а в третьем, по предварительной информации, снимали кино. Об этом "Сегодня" сообщила глава пресс-службы ГосЧС Киева Светлана Водолага.

Огонь быстро распространяется по утеплителю. В пожарном гидранте, который находится на территории горящего предприятия, было низкое давление. Сотрудникам ГосЧС пришлось прокладывать все пожарные рукава с улицы – это около километра в длину. Естественно, это усложняет тушение пожара, который быстро распространяется.

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Площадь пожара – около 1800 кв. метров. Работает 15 единиц специальной техники.

Информации о погибших или пострадавших пока нет.

По словам спасателей, есть риск, что огонь перекинется на соседнее кирпичное здание. Неподалеку от входа в парк, в нескольких метрах от пожара дежурят три "скорые".

Напомним, огонь возле парка Пушкина в Киеве продолжает распространяться.