В сети появилось видео масштабного пожара возле станции метро Шулявская

В столице загорелись ангары возле киностудии им. Довженко.

В сети появилось видео масштабного пожара возле киностудии им. Довженко. Напомним, сегодня вечером неподалеку от столичной станции метро "Шулявская" начался пожар. Читайте такжеВ Киеве недалеко от станции метро "Шулявская" начался пожар: горят деревья, слышны взрывы (фото) Очевидцы сообщали, что огромные клубы дыма нависают над киностудией им. Довженко. Позже появилась информация, что горят три ангара возле парка имени Пушкина.

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