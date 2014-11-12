По делу о поджоге кинотеатра "Жовтень" назначено 15 экспертиз

В рамках расследования поджога столичного кинотеатра "Жовтень" следователями назначено около полутора десятка экспертиз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В частности, осуществляются пожарно-техническая, химическая, взрывотехническая экспертизы и др.

«Кроме того, в связи с выявлением оружия и патронов у лиц, которые подозреваются в указанном преступлении, назначены еще баллистическая и трасологическая экспертизы. Учитывая сложность и многочисленность указанных экспертиз, они могут продлиться до 2 месяцев», - отметили в столичной прокуратуре.

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В пресс-службе также отметили, что ход досудебного расследования находится на контроле прокуратуры Подольского района.

Как сообщалось, ранее по подозрению в поджоге кинотеатра "Жовтень" милиция задержала двух студентов, 20 и 24 лет. Согласно решению суду, на время досудебного расследования указанные лица находятся под домашним арестом.

Пожар в кинотеатре "Жовтень" на Подоле произошел вечером 29 октября. Ликвидация пожара продолжалась пять часов. Здание кинотеатра получило значительные повреждения.

Во время сегодняшнего заседания депутаты Киевсовета приняли за основу проект решения о передаче кинотеатра "Жовтень" в аренду трудовому коллективу - ООО “Киноман” и освобождении его от арендной платы на период до завершения ремонтно-восстановительных работ в этом заведении культуры.

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В свою очередь Киевский городской голова и председатель КГГА Виталий Кличко выразил надежду, что благотворительный фонд по сбору средств “Восстановим вместе” на восстановление кинотеатра "Жовтень" заработает в ближайшие дни. Он также надеется, что неравнодушные киевляне помогут восстановить кинотеатр.