В Киеве продолжается ликвидация мощного пожара: огонь охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров

Возле киностудии имени Довженко в Киеве продолжается ликвидация пожара.

Огнем охвачено три ангара, общая площадь пожара по состоянию 20:00 около 2 000 м. кв, передает пресс-служба ГУ ГСЧС в г. Киеве. В 20:23 пожар на площади 2000 кв. м был локализован

"На месте создан штаб по ликвидации пожара, работает 21 единица основной и специальной техники и около 97 человек личного состава. Тушение пожара осложняется большой площадью и отсутствием водоисточника на данном объекте. В гидранте который находится на территории не хватает давления, поэтому спасателям пришлось прокладывать рукавную линию до ближайшего гидранта на расстояние около 1 км.", - отмечается в сообщении.

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Также в ведомстве отмечают, что сообщение о пожаре в отдельно расположенном двухэтажном здании, по адресу г. Киев, ул. Дехтяревская 21, поступило в оперативно-диспетчерскую службу Главного Управления ГСЧС в г. Киеве в 17:29.

На место вызова немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место спасателей по указанному адресу не пропускала охрана, пришлось искать другой путь подъезда к месту пожара, следующие прибывающие подразделения смогли беспрепятственно попасть на территорию.