Пожар ангаров возле киностудии Довженко локализовали
Пожар, возникший в здании на ул. Дегтяревская, 21, в Киеве и распространившийся на почти 2 тыс. кв. м. на территории трех ангаров, локализован.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Огнем охвачено три ангара, в 20.23 пожар на площади около 2 тыс. кв. м локализован. По состоянию на 21.00 тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ сети появилось видео масштабного пожара возле станции метро Шулявская
Как сообщалось, информация о пожаре в отдельно стоящем двухэтажном здании по ул. Дегтяревская, 21, поступило в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС в Киеве в 17.29.
На место немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения. Прибывших по указанному адресу спасателей не пропускала охрана, пришлось искать другой путь подъезда к месту пожара, и следующие прибывающие подразделения смогли беспрепятственно попасть на территорию.
Читайте такжеВозле парка Пушкина в Киеве горят три ангара: огонь может перекинуться на соседнее кирпичное здание (фото)
Создан штаб по ликвидации пожара, работает 21 единица основной и специальной техники. Тушение пожара осложняется большой площадью и отсутствием источника воды на данном объекте. В гидранте, который находится на территории, не хватает давления, поэтому спасателям пришлось прокладывать рукавную линию к ближайшему гидранту на расстояние около 1 км.