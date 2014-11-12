Пожар ангаров возле киностудии Довженко локализовали

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Огнем охвачено три ангара, в 20.23 пожар на площади около 2 тыс. кв. м локализован. По состоянию на 21.00 тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, информация о пожаре в отдельно стоящем двухэтажном здании по ул. Дегтяревская, 21, поступило в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС в Киеве в 17.29.

На место немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения. Прибывших по указанному адресу спасателей не пропускала охрана, пришлось искать другой путь подъезда к месту пожара, и следующие прибывающие подразделения смогли беспрепятственно попасть на территорию.

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Создан штаб по ликвидации пожара, работает 21 единица основной и специальной техники. Тушение пожара осложняется большой площадью и отсутствием источника воды на данном объекте. В гидранте, который находится на территории, не хватает давления, поэтому спасателям пришлось прокладывать рукавную линию к ближайшему гидранту на расстояние около 1 км.