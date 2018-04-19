Киев будет продавать рекламу в метро через аукционы «ProZorro.Продажи»

В рамках пилота на аукционы в «ProZorro.Продажи» будет выставляться право на размещение рекламных носителей от КП «Киевский метрополитен».

Киевская городская государственная администрация подписала Декларацию о сотрудничестве с «ProZorro.Продажи».

Документ закладывает основу для проведения пилотного проекта по размещению объектов рекламы в г. Киеве на открытых электронных аукционах. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

В рамках пилота на аукционы в «ProZorro.Продажи» будет выставляться право на размещение рекламных носителей от КП «Киевский метрополитен». Таким образом лоты будут включать в себя право на размещение рекламы в вагонах и на станциях метрополитена.

От КГГА Декларацию подписал заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

«Задача столичной власти – как можно лучше заботиться об интересах общины. Киев имеет огромный, интересный для рынка актив. Надо использовать его эффективно и получать рыночную цену», – отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.

Следующим шагом пилотного проекта станет внесение соответствующих изменений в решение КГГА от 20 апреля 2017 года № 223/2445 «Об утверждении Правил размещения рекламных средств в городе Киеве». А первые лоты в системе должны появиться в течение 2 месяцев с момента подписания Декларации.

«Мы ожидаем, что пилотный проект будет более чем успешным, – рассказал и.о. директора ГП «Прозорро.Продажи» Алексей Соболев. – В пользу этого свидетельствует положительный опыт прозрачных аукционов как в столице, так и в регионах. Например, в Киеве мы провели десятки успешных аукционов по продаже прав на проведение сезонных ярмарок, часто стартовая цена возрастала вдвое. Мы также успешно продали право на аренду торгового места на легендарной Бессарабке. Ну а о продаже вагонов Киевского метрополитена слышали все».

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После успешного завершения пилотного проекта, использование системы будет распространено и на другие коммунальные предприятия столицы.

«ProZorro.Продажи» – это электронная торговая система государственных аукционов, что используется для продажи активов неплатежеспособных банков, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и реализации имущества государственных и коммунальных предприятий.

Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.

Напомним, что в апреле 2017 года Киевсовет принял новые Правила размещения наружной рекламы, а в декабре 2017 года завершена работа над Схемой размещения наземной рекламы.

Согласно этим документам, запрещается размещать рекламные средства: на пешеходных и велосипедных дорожках, аллеях, распределительных полосах шириной менее 2 м; ближе чем 10 м до перекрестков улиц и пешеходных переходов, а также остановок; ближе 20 м до транспортных развязок; ближе 50 м до железнодорожных переездов.

Также в размещении рекламных конструкций должен использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 метров в зависимости от размера конструкций – между самыми маленькими форматами – ситилайтами – 40 метров, и так до 150 метров между большими форматами.

Более взвешенным стал подход к определению той или иной форматной зоны по размещению рекламных средств: нулевых зон, где реклама запрещена вообще, стало гораздо больше. К тому же, к ним отнесены не только исторический центр города, но и транспортные развязки, ряд парков, бульваров и тому подобное.

Новые правила включают, среди прочего, уточнения разрешенных и запрещенных форматов конструкций и их размеров, особое внимание уделено безопасности пешеходов и водителей – рекламные конструкции не будут более препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП и тому подобное.

Алексей Резников неоднократно высказывал позицию относительно распределения мест для размещения рекламных средств, на конкурсной основе.

Справочно.

В течение 2017 года в Киеве демонтировано 8604 незаконных рекламных средств всех типов.