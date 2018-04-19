Кличко считает необходимым сохранить артефакты, найденные на Почтовой площади

Городской голова подчеркнул, что алгоритм сохранения этих находок должно быть наработан совместно депутатами и общественностью.

Артефакты, найденные на Почтовой площади, должны быть сохранены и переданы следующим поколениям. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время заседания Киевсовета.

“Все, что нам досталось в наследство, мы должны сохранить и передать следующим поколениям. Без прошлого мы не можем строить будущего”, - заявил Кличко.

Также городской голова подчеркнул, что алгоритм сохранения этих находок должно быть наработан совместно депутатами и общественностью. “Это наша общая задача - сделать логические шаги, каким образом мы должны решить этот вопрос эффективно и правильно. Чтобы не было спекуляций, мы все – единомышленники в этом вопросе. Но наша задача сегодня – найти правильный путь для реализации того, чего от нас ожидает общество – сохранение исторического и культурного наследия нашего города”, - добавил он и дал поручение профильной комиссии Киевского городского совета разработать соответствующий проект решения.

Также Кличко процитировал письмо, в котором специалисты объясняют возможную процедуру сохранения соответствующих артефактов. “О создании музея, музеефикацию предметов и их экспонирование можно вести речь после реставрации и консервации этих предметов”, - говорится в письме. Консервация же предметов должна производиться в специально оснащенной лаборатории, которой нет ни в Киеве, ни в Украине. Поэтому для осуществления соответствующих мероприятий такую лабораторию нужно создать.