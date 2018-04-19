В центре Киева произошел скандал из-за сепаратистской музыки (видео)

Продавец еды включал в своем ларьке сепаратистскую музыку, прославляющую главарей боевиков на Донбассе Гиви и Моторолу.

В центре Киева разгорелся скандал из-за того, что переселенец, работающий продавцом еды, включал в своем ларьке сепаратистскую музыку, прославляющую главарей боевиков на Донбассе Гиви и Моторолу.

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил активист националистической организации "С14" Сергей Мазур. По его словам, националисты заставили мужчину принести извинения за свои действия на камеру.

Так, во время беседы продавец пообещал, что подобное больше не повторится, и заверил, что у него нет антиукраинской позиции. Он добавил, что Крым - это Украина, а российская агрессия на Донбассе нетерпима.

"Это второй поход активистов "С14". В первый раз "героя" из Донецка не застали, но пообщались с руководством. Перед нашим приходом небезразличные патриоты дали понять продавцу, почему больше не стоит включать музычку про Гиви и Мотороллу", - уточнил Мазур.