Масштабный пожар возле столичной киностудии Довженко погасили за 3 часа (фото, видео)

Большой киевский пожар ликвидировали за три часа. Жертв и пострадавших нет.

Огонь вспыхнул около шести вечера на территории промзоны вблизи киностудии Довженко. Возгорание площадью 2 тысячи квадратных метров началось с одного ангара, а впоследствии пламя перекинулось еще на два склада, говорится в сюжете ТСН.

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Тушили пожар сотня пожарных, на место приехали 20 машин. По словам спасателей, охрана не пустила их на территорию и отправила тушить пожар с другой стороны - а это объезд в 2 километра.

Огнеборцы таки смогли подъехать ближе к месту возгорания, однако в пожарных гидрантах не было напора. Рукава тянули с улицы, ну а это - еще за километр.

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"На момент прибытия первых подразделений охрана именно с этой стороны, где мы с вами находимся, не пустила. Они отправили их со стороны парка Пушкина. Поэтому первые спасательные подразделения выехали именно с той стороны. Однако ликвидировать возгорание там не было возможности, ведь не было доступа к самому зданию. Уже вторые подразделения, которые прибыли на место происшествия, уже охрана пропустила. Однако это заняло некоторое время и способствовало быстрому распространению огня", - рассказала начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага.