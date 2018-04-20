Дмитрий Давтян: «Начнем реконструкцию Контрактовой площади уже в этом году»

«На Борщаговской линии скоростного трамвая поставим шумозащитные экраны»

– Борщаговская линия скоростного трамвая была открыта относительно недавно. Насколько она нуждается в реконструкции?

– Я бы назвал те работы, что запланированы, словом «осовременивание». Причем и станций, и путей, и проезжей части улицы. Мы заменим турникеты, контактную сеть, построим повышенные платформ, заменим наружное освещение улицы, асфальт, установим шумозащитные экраны, проведем реконструкцию тяговых подстанций. У нас запланирован капитальный ремонт всей Борщаговской линии скоростного трамвая. Повышение качества услуг в общественном транспорте – это один из приоритетов работы команды Виталия Кличко. Мэр сам регулярно проверяет объекты коммунального транспорта.

– И что осталось сделать на станции «генерала Потапова»?

– Начну с того, что уже сделано. Проведена облицовка платформ, стен, парапета плиткой ФЭМ, гранитом, тактильной плиткой. Также сделали реконструкцию светофорных объектов, заменили освещение, установили системы видеонаблюдения, и турникеты. Кроме того, на станции появился киоск для продажи билетов, провели работы по перекладке путей, сварке рельсов, построили две платформы с навесами, провели монтаж навигационных материалов и другие виды работ. Осталось совсем немного – монтаж оград между путей, завершение укладки ФЭМ. Совсем скоро киевляне увидят обновленную станцию и смогут ее сравнить с теми, где работы еще не проводились.

– Киевлян жалуются на неудобства из-за ремонтных работ на станции метро «Святошин», где закрыт один из выходов. Какие там проводятся работы и когда они закончатся?

Полагаю, в октябре этот вопрос будет снят. Мы видим нашу задачу в том, чтобы постепенно все станции метрополитена, где это возможно, оборудовать всем необходимым для маломобильных групп населения. В частности, на станции «Святошин» установят пять лифтов, заменят двери, обустроят проход для колясок, обновят систему навигации, проведут монтаж тактильной плитки, установят видеокамеры, повысят уровень противопожарной защиты, установят энергосберегающее освещение. Уже осенью станция будет современной и доступной для всех пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями.

«Каждый год мы увеличиваем темпы ремонта дорог»

– Жители столицы регулярно жалуются на ямы на дорогах. В каком состоянии сейчас магистрали города?

– Состояние дорог – это одна из главных проблем, которая досталась нам в наследство от предыдущей власти. Назову вам такую цифру. Еще пару лет назад 90% дорог в столице не соответствовали стандартам качества. Виталий Кличко поставил нам задачу – провести качественный ремонт, чтобы дороги в столице соответствовали европейскому уровню. И мы уверенно идем к этой цели, не сбавляя, а увеличивая темпы работ. В 2016 году было отремонтировано 200 км дорог, в 2017 – более 300, в этом году, уверен, что будет еще больше. У нас уже есть реконструированные проспекты Победы, Воздухофлотский, бульвары Шевченко и Леси Украинки, улица Гетмана – это образцы для дорожных служб, как нужно проводить ремонт. Также отмечу, что мы обязали подрядчиков давать пятилетнюю гарантию на работы. И у нас уже были случаи, когда они за свой счет переделывали ремонт дороги. В конечном счете мы рассчитываем добиться того, чтобы качественный ремонт делали с первого раза.

– Какая из киевских дорог находится в наихудшем состоянии?

– Один из объектов, где мы проводим работы, улица Алма-Атинская. На ней не проводился капитальный ремонт больше 30 лет. К нам приходили регулярные жалобы местных жителей на состояние путепровода и всей улицы, поэтому мы включили ее в список объектов на этот год. Дорожные службы запланировали провести ремонт путепровода, замену асфальта, трамвайных колей, контактной сети, дождевой канализации, внешнего освещения. Мы никогда не планировали работу по принципу – сначала сделаем центр города, а уже потом окраины. Жители микрорайона, где находится улица Алма-Атинская заслуживают дороги европейского уровня, как и все остальные киевляне. Мы поставили конечный срок работ – октябрь 2018 года.

– На каких объектах уже идут ремонтные работы?

– На днях мы проводили инспекцию участка Набережного шоссе от Почтовой площади до моста Метро и улицы Телиги. По этим двум объектам ситуация похожая: ко Дню Киева планируем закончить ремонт в нижних и верхних слоях проезжей части, а полностью – ко Дню Независимости. Также уже идут работы по капитальному ремонту проспекта Тычины, Ярославова Вала, улицы Владимирской, развязки на пересечении проспекта Курбаса и улицы Гната Юры. Отмечу, что сейчас мы ведем переговоры с австрийскими компаниями относительно улучшения дорожной инфраструктуры Киева. Им интересны наши путепроводы, развязки, мосты и дороги, а нам – их опыт оптимизации дорожной сети, разрешения проблем, связанных с увеличением транспортного потока и продлением срока эксплуатации дорог.

«В этом году начнем реконструкции Контрактовой площади»

– Наших читателей интересует, как на Подоле изменится движение автомобилей и какие еще улицы станут там пешеходными?

– Специалисты «Центра организации дорожного движения» завершили разработку схемы реорганизации дорожного движения в исторической части Подола, между улицами Набережно-Крещатицкой, Сагайдачного, Верхним и Нижним валом. По ней будет полностью перекрыто движение автотранспорта перед центральными корпусами Киево-Могилянской академии с расширением существующей пешеходной зоны Контрактовой площади. Поток транспорта по улице Братской будет перенаправлен на улицу Волошскую, направление движения транспорта на которой меняется в противоположную сторону, а улице Почайнинская останется двухсторонней. Также завершаются работы по разработке схемы устройства дополнительных парковочных мест за счет проезжей части малозагруженных участков улично-дорожной сети.

– Запланирована ли на этот год реконструкция Контрактовой площади?

– В прошлом году к «Евровидению» мы освободили площадь от МАФов на территории сквера и обустроили там публичное пространство. Летом сделали пешеходной часть Контрактовой площади и часть улицы Сагайдачной. Реконструкция самой Контрактовой площади действительно начнется уже в этом году и по планам работ займет год–полтора. Городу она обойдется примерно в 160–170 миллионов гривен. На ней будет создана пешеходная зона с тактильными путями для людей с недостатками зрения и въездом в метро для людей на колясках. Отмечу, что проект не предусматривает размещения на площади МАФов, кроме одного стеклянного здания.

– Подол – это один из районов, где актуальна проблема хаотичной парковки. Как Киевская администрация решает эту проблему?

– По инициативе Виталия Кличко Верховная Рада приняла изменения в закон о парковке, которые позволят местным органам власти решить эту проблему. Киевская администрация теперь сможет штрафовать нарушителей и эвакуировать автомобили на штрафплощадку. Этой зимой были улицы, которые коммунальные службы не могли вовремя убрать от снега из-за безответственных водителей, оставляющих машины вдоль проезжей части. Уже следующей зимой такие машины мы будет увозить на штрафплощадки. Также напомню, что с августа прошлого года в городе стоянка оплачивается только по безналичному расчету: через мобильное приложение, СМС, карточку, паркомат. Это позволило направить деньги в бюджет города, а не, как раньше, в карманы парковщиков. Теперь нам осталось только дождаться осени, когда изменения в закон вступят в силу.

Кстати, для автолюбителей, кроме санкций, мы разрабатываем и меры по расширению парковочного пространства. Этого можно достичь, к примеру, через строительство многоуровневых европейских паркингов, а также паркингов для перехвата. Ведь кроме применения санкций к нарушителям, необходимо создавать условия, чтобы водителям не приходилось нарушать правила.

Юлия Власова