В Киеве завтра без осадков, температура до +16°
17:00, 19 апреля 2018Киев
13
Завтра в Киеве ожидается сильный ветер.
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
Согласно данным Погода УНИАН, 20 апреля в столице без осадков, температура до +16°.
Читайте такжеУкргидрометцентр предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности
По прогнозам синоптиков, погода в Киеве завтра будет теплой. Температура воздуха днем +16°, вечером - до +13°. Ветер северный и северо-западный, до 7,2 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:57, а зайдет в 19:58.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +19°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter