Кличко: Мы остановили строительство на Андреевском спуске, чтобы там не появился очередной «монстр»

18:07, 19 апреля 2018
Киев
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Кличко назвал "проблемой" скандальное строительство на Спуске

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на сессии городского совета, передает пресс-служба Кличко.

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«Документы на строительство инвестор получал в 2006-ом году. Мы знаем, как тогда выдавались разрешения, - отметил Кличко. – Наша задача - сохранить историческое лицо Киева. И сегодня это строительство на Андреевском спуске - проблема. И для городской власти, и для облика нашего города, и для общественности», - отметил Кличко.

По словам мэра, инвестор должен внести правки в свой проект, скорректировать его. Также инвестор должен привести проект в соответствие со всеми нормами и правилами строительства.

«После этого проект должен рассмотреть Градостроительный совет. На него мы пригласим специалистов, представителей общественности. И все это будет происходить в открытом режиме. Только после этого мы примем решение по перспективам этого здания», - подчеркнул Виталий Кличко.

В частности инвестору вменяют нарушения в соблюдении разрешенной этажности здания в этой местности. Кроме того, по мнению общественных активистов, арендатор нарушил требования земельного законодательства и нарушил сроки застройки.

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