Кличко: Мы остановили строительство на Андреевском спуске, чтобы там не появился очередной «монстр»

По словам мэра, инвестор должен внести правки в свой проект, скорректировать его. Также инвестор должен привести проект в соответствие со всеми нормами и правилами строительства.

Столичная власть остановила скандальную стройку нового отеля на Андреевском спуске, чтобы там не появился очередной «монстр».

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на сессии городского совета, передает пресс-служба Кличко.

Читайте такжеКличко считает необходимым сохранить артефакты, найденные на Почтовой площади

«Документы на строительство инвестор получал в 2006-ом году. Мы знаем, как тогда выдавались разрешения, - отметил Кличко. – Наша задача - сохранить историческое лицо Киева. И сегодня это строительство на Андреевском спуске - проблема. И для городской власти, и для облика нашего города, и для общественности», - отметил Кличко.

По словам мэра, инвестор должен внести правки в свой проект, скорректировать его. Также инвестор должен привести проект в соответствие со всеми нормами и правилами строительства.

«После этого проект должен рассмотреть Градостроительный совет. На него мы пригласим специалистов, представителей общественности. И все это будет происходить в открытом режиме. Только после этого мы примем решение по перспективам этого здания», - подчеркнул Виталий Кличко.

В частности инвестору вменяют нарушения в соблюдении разрешенной этажности здания в этой местности. Кроме того, по мнению общественных активистов, арендатор нарушил требования земельного законодательства и нарушил сроки застройки.