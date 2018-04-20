Сегодня в Киеве до +16°, без осадков

08:30, 20 апреля 2018
Киев
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В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

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По прогнозам синоптиков, погода в Киеве сегодня будет теплой. Температура воздуха днем +16°, вечером - до +13°. Ветер северный и северо-западный, до 7,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:57, а зайдет в 19:58.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +19°.

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