Киевсовет выделил около 11 га земли в Быковне для киевлян-участников АТО

Киевсовет своим решением выделил первые 10,923 га земли в селе Быковня Деснянского района Киева для последующей передачи ее в собственность участников АТО (военнослужащих и бойцов добровольческих батальонов) с целью строительства жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект проголосовал 91 депутат Киевсовета.

Сегодняшним решением депутаты дали разрешение на разработку проекта землеустройства указанного земельного участка. Установлен срок завершения разработки землеустройства - до января 2015 года.

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Согласно решению, земельный участок передается КП "Спецжилфонд", который на первом этапе осуществит в том числе и подготовку земель для дальнейшей передачи бойцам.

После этого, на основе рекомендаций Минобороны и специальной комиссии, которая будет создана с привлечением бойцов АТО, представителей Киевсовета и КГГА, конкретные земельные участки уже дальнейшими решениями Киевсовета будут передаваться конкретным участникам АТО.

На заседании Киевсовета отмечалось, что предполагается предоставить землю, прежде всего, семьям погибших во время проведения АТО, затем - тяжело раненным и раненным бойцам.

Сообщалось также, что земельный участок по назначению должен использоваться под жилищное строительство (дома до 4 этажей).

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Как сообщал УНИАН, 11 ноября Киевский городской голова Виталий Кличко провел выездное заседание и осмотрел земельные участки под застройку киевлянам - участникам АТО и их семьям в Быковне. Мэр убежден, что прежде землю нужно предоставлять семьям погибших киевлян - участников АТО.

Ранее Киевсовет своими решениями с целью помочь семьям бойцов АТО освободил их от оплаты коммунальных услуг, а также выделил средства из городского бюджета для возмещения расходов на лечение и т.п.