На замначальника столичной таможни совершено покушение

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила пресс-секретарь киевской милиции Юлия Мусташ.

"Вчера, 12 ноября, произошло это событие у административного здания таможни. Неизвестный нанес огнестрельное ранение данному лицу. С места происшествия неизвестный исчез", - заявил она.

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Как сообщили в милиции, начато досудебное расследование по ч. 4, ст. 296 УКУ - это хулиганство с применением огнестрельного оружия. Предусмотрено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

"Он находится в больнице. Состояние его стабильное. С ним работают наши следователи. Версии рассматриваются различные: от личной неприязни до профессиональной деятельности, но сейчас говорить рано", - заявила Мусташ.