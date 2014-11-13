Киевсовет передал кинотеатр "Жовтень" компании "Киноман" до 2020 года

За решение передать кинотеатр ООО "Киноман" без проведения конкурса на аренду проголосовал на заседании 81 депутат Киевсовета. Согласно решению, кинотеатр передан в аренду до 1 апреля 2020 года.

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Кроме того своим решением Киевсовет освободил "Киноман" от арендной платы до завершения ремонтно-восстановительных работ в здании кинотеатра. Решением предусмотрено, что начисление и оплата аренды осуществляться с момента возобновления работы кинотеатра. Определено, что арендная ставка составит 3%.

В принятом проекте решения говорится, что компания не имеет права изменять внешний вид кинотеатра. Также запрещена приватизация этого здания.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Киевсовет начал рассмотрение и принял за основу проект решения о передаче кинотеатра в аренду трудовому коллективу.

Напомним, пожар в кинотеатре "Жовтень" возник 29 октября в 21.40. Через 5 часов он был ликвидирован, но здание кинотеатра существенно пострадало. По предварительным расчетам, убытки составили около 7 млн грн.