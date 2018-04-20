Кличко открыл обновленную остановку «Генерала Потапова» на Борщаговской линии скоростного трамвая

Кличко проехался до остановки «ул. Генерала Потапова» на трамвае, на котором изображен Валерий Лобановский.

Мэр Киева Виталий Кличко на Борщаговской линии скоростного трамвая открыл капитально отремонтированную остановку «Ул.Генерала Потапова».

Он напомнил, что столичная власть восстанавливает дорожную и транспортную инфраструктуру столицы, а также обновляет подвижной состав городского общественного транспорта. «За последние годы мы увеличили бюджет города почти в два раза. И эти средства мы вкладываем в инфраструктуру столицы и закупку современного транспорта», - сказал Кличко. Мэр напомнил, что за последние два года было закуплено 100 новых современных автобусов, 17 троллейбусов и 45 трамваев. И в этом году в обновление общественного транспорта будет продолжаться.

Кроме того, по словам мэра, столичная власть реализует проект по размещению изображения выдающихся киевлян на новых трамвайных вагонах. Он напомнил, что всего планируется тематическое брендирование 27 трамвайных поездов портретами выдающихся личностей, которые сыграли важную роль в истории и культуре нашего города. «Символично, что каждый трамвай будет иметь имя выдающегося киевлянина», - добавил Кличко. Сейчас столицей курсируют уже 6 «именитых» трамваев с изображениями Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анны Киевской, Николая Амосова, Валерия Лобановского и Александра Довженко, который вышел на маршрут сегодня. Информацию о выдающихся киевлян, изображенных на трамваях, пассажиры могут узнать из видеороликов, которые транслируются на мониторах в вагонах.

Кличко проехался до остановки «вул. Генерала Потапова» на трамвае, на котором изображен Валерий Лобановский. «Сейчас мы находимся в трамвае на котором изображен Валерий Лобановский. И на следующей неделе клуб «Динамо» хочет всем составом проехаться этим трамваем», - сообщил Виталий Кличко. Трамваи сверхбольшой вместимости PESA, которые курсируют Борщаговской линии скоростного трамвая, соответствуют всем новейшим европейским стандартам и нормам. В частности, вагоны выполнены как единое пространство с низким расположением пола, оборудованы рампой с удобным приводом для обеспечения доступа в салон пассажира в кресле-коляске, все детали салона выполнены из негорючих материалов. Трамваи оборудованы внешними и внутренними видеокамерами и системами обогрева и кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя. По словам мэра, в этом году в столице поступят всего 20 трамваев - PESA и «Электрон». «Скоро мы будем презентовать современный сервисный центр в Киеве. А затем приступим и к крупногабаритной сборки. И наша задача, чтобы в столице появились трамваи с надписью «Сделано в Киеве», - сказал городской голова.

Кроме того, добавил он, в планах столичной власти - полное обновление подвижного состава общественного транспорта. «Но все понимают, что на это нам нужны большие деньги», - сказал Кличко. Он подчеркнул, что ежедневно пассажиропоток на Борщаговской линии скоростного трамвая составляет 160 тысяч человек. «Если мы ездим на современных трамваях, то станции также должны соответствовать самым высоким требованиям. Это должны быть современные, новые, комфортные станции», - подчеркнул Виталий Кличко. В прошлом году в Киеве капитально отремонтировали 2 станциях Борщаговской линии скоростного трамвая – «Политехническая» и «Полевая», а сегодня открыли станцию «Ул. Генерала Потапова». Ремонтные работы, которые здесь совершили - облицовка платформ плиткой ФЭМ, гранитом и тактильной плиткой; остекление задней стенки навесов; реконструкция светофорных объектов; освещение станций, установка систем видеонаблюдения, устройство пешеходного перехода, работы по перекладке путей, строительство двух платформ с навесами. В этом году в планах ремонт еще ряда станций - «Старовокзальная», «Пл. Победы», «Индустриальная», «НАУ», «Ивана Лепсе», «Семьи Сосниных», «Гната Юры», «Ромена Роллана», «Кольцевая дорога», «Героев Севастополя».