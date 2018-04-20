Киевсовет раскритиковали за отказ разобраться с проблемой возвращения теплосетей городу

По мнению экспертов, гродская власть слишком поздно приступила к вопросу перевода энергетических активов на баланс КП «Киевтеплоэнерго».

Эксперт в сфере энергетики, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко прокомментировал отказ депутатов Киесовета голосовать за вопрос о тепловом блоке столичного энергокомплекса как неотложный.

«Сама постановка вопроса, что не хватает трех дней, а там двух месяцев (для передачи тепловых сетей и ТЭЦ соответственно – ред.), говорит о том, что слабо прогнозируема система управления Киевом. У меня нет сомнений, что город должен вернуть себе имущество и реально организовать систему эффективного управления, но я не вижу этой самой системы эффективного управления со стороны КМДА и со стороны Киевсовета. Это бизнес-клуб сегодня, который просто оседлал все потоки в городе. Я предсказываю то, что в скором времени киевляне зададутся вопросом, а так ли уж плох был ДТЭК. Вполне ожидаю такого вопроса», - сказал он.

По его мнению, городская власть слишком поздно приступила к вопросу перевода энергетических активов на баланс КП «Киевтеплоэнерго».

«С первого дня прихода к власти Кличко ему надо было этим заниматься. Я, честно говоря, десятки раз говорил ему лично и его команде управленцев – в первую очередь надо энергетическую стратегию города Киева прописывать и готовиться к управлению своим хозяйством. Они в результате затянули до последнего. Поэтому остается только наблюдать и анализировать. В том числе по финансам, по нагрузке на бюджет, по тарифам, по модернизации, по авариям, по всему прочему», - подчеркнул Кучеренко.

Как сообщалось, в связи с тем, что КП "Кевтеплоэнерго" пока не имеет лицензий и тарифов на горячее водоснабжение, КГГА подготовила проект решения Киевсовета, которым продлевается возможность аренды для "Киевэнерго" в части использования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завода "Энергия" до 30 июня для обеспечения бесперебойной работы объектов в процессе их передачи "Киевтеплоэнерго". Договор с "Киевэнерго" в части использования тепловых сетей также предлагалось продлить на 3 дня - до 30 апреля.

19 апреля депутаты Киевсовета отказались рассмотреть вопрос о столичных теплосетях и ТЭЦ, которые передаются от ПАО "Киевэнерго" на баланс коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". По мнению ряда экспертов, это ставит под угрозу работу энергетического комплекса столицы, а киевляне могут оказаться без горячей воды.

Как известно, до 28 апреля ПАО "Киевэнерго" (97% акций принадлежит крупнейшему частному энергетическому холдингу ДТЭК) должно передать на баланс созданного коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" все тепловое имущество города.