Из-за проблем с тендерами София Киевская может потерять Трапезную 18-го столетия

Национальный заповедник «София Киевская» Минкультуры Украины 31 октября - 5 ноября отменил тендеры на сумму 3,33 млн грн. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», передают "Наші гроші".

Так, 5 ноября отменили закупку работ на ремонт крыши Трапезной. Цена наиболее выгодного конкурсного предложения превысила сумму, предусмотренную заказчиком.

Ожидаемая стоимость закупки составляла около 525 тыс грн. Однако самая дешевая из представленных предложений, поданная ООО «Київградосервіс», составила 962 тыс. грн.

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Техзадание сопровождается фото, где показано затекание крыши и отслоение штукатурки.

Трапезная построена в 1722-1730 гг. Там размещались обеденный зал, церковь и кладовая для продуктов. Сегодня здание приспособлено под музей.

Также 31 октября заповедник «София Киевская» отменил тендер на 2,81 млн грн на реставрацию помещений Консистории с приспособлением под административные помещения. Объясняют тем, что на торги было подано только одно предложение.