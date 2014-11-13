Киевсовет согласовал выделение 102 квартир потерпевшим от "Элита-Центра"

Соответствующее решение поддержали 77 депутатов Киевсовета.

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Как сообщил заместитель директора департамента финансов Киевской городской госадминистрации (КГГА) Александр Спасибко, построены дома, в которых предусмотрено жилье для пострадавших в афере, на ул. Драгоманова и Хорольской и на пересечении ул. Армянской и Харьковского шоссе. Продолжается также строительство на ул. Гарматной, Ревуцкого и Радунской. В целом в этих домах предусмотрено 102 квартиры для пострадавших.

Александр Спасибко напомнил, что в общем в афере "Элита-Центра" признаны потерпевшими 1 тыс. 766 граждан, из них 1 тыс. 443 обратились в КГГА с заявлениями на возмещение потерь.

Он сообщил, что после передачи 102 квартир и учитывая предыдущие 133 квартиры, в которые заселились пострадавшие инвесторы, остаются в очереди 1 тыс. 181 инвестор.

Справка УНИАН. В начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний "Элита-Центр", представители которой брали у них деньги в качестве оплаты якобы строящегося жилья. Общая сумма, которую получили мошенники, оценивается примерно в 400 млн грн.