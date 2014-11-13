Депутаты Киевсовета не поддержали запрет на продажу алкоголя ночью

Как передает корреспондент УНИАН, проект был принят за основу 71 депутатом Киевсовета, однако в целом его поддержали только 35 депутатов.

Как заявил после голосования секретарь Киевсовета Алексей Резников, проект, взятый за основу, «может быть доработан в комиссиях» и позже вынесен в сессионный зал.

По словам депутата Сергея Гусовского (фракция «Самопомич»), который докладывал по проекту, документ был подготовлен с целью реализации в столице государственной политики по предупреждению употребления среди населения алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков и пива и урегулирования правовых отношений субъектов хозяйствования.

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Согласно предложенному к рассмотрению проекту решения, планировалось ограничить торговлю указанными товарами на территории Киева в стационарных объектах торговли, малых архитектурных формах и в заведениях торговли, размещенных в отдельных зданиях, кроме заведений ресторанного хозяйства, путем запрета их реализации в период с 22.00 до 10.00.

Киевсовет должен был рекомендовать Главному управлению МВД Украины в г. Киеве активизировать работу по усилению контроля за соблюдением требований статей 178, 182 Кодекса об административных нарушениях с целью недопущения распития пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на улицах, в закрытых спортивных сооружениях, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других запрещенных законом местах, появления в общественных местах в нетрезвом состоянии, способствовать защите населения от вредного влияния шума и соблюдению правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах.

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Контролирующие же органы должны были принять меры к субъектам хозяйствования Киева, которые нарушают запрет на ограничение реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, путем обращения в соответствующий орган лицензирования с рекомендацией относительно лишения субъекта хозяйствования лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками.

В то же время на заседании депутаты напомнили, что ранее Киевсовет принимал решение об ограничении продажи алкогольных напитков, в частности во временных сооружениях. Но спустя некоторое время вынужден был его отменить, потому что, по заключению специалистов и юристов, нарушались права предпринимателей. Ряд депутатов выразили убеждение, что вопрос нужно решать на уровне государства, Верховной Рады, например, путем уменьшения количества лицензий объектам торговли на продажу данного ассортимента продукции, или же введением общегосударственных ограничений на продажу этих товаров в определенное время суток.

Также озвучивались предложения запретить продажу алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков и пива только в МАФах, или же запретить продажу в период с 23.00 до 8.00. Была инициатива запретить продажу алкоголя вообще везде по городу в ночное время, в том числе в барах и ресторанах.

Но ни одно из этих предложений не было поддержано большинством сегодня.

Как сообщал УНИАН, летом этого года проводилось общественное обсуждение проекта решения Киевсовета о запрете продажи алкоголя в столице с 22.00. 9 августа завершился прием замечаний к проекту регуляторного акта «Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива на территории города Киева», главным разработчиком которого является фракция «Объединение «Самопомич» в Киевсовете.

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Ранее Киевсовет уже принимал решение о запрете продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, вина и табачных изделий, но ограничение касалось мест продажи. Так, в декабре 2010 года Киевсовет с 31 марта 2011 года запретил продажу указанного ассортимента в местах торговли, находящихся во временных сооружениях общей площадью менее 40 кв. м.

В сентябре 2011 года Киевсовет отменил это решение в связи с протестом заместителя прокурора Киева. В протесте, в частности отмечалось, что хозяйственная деятельность по производству и торговле алкогольными и табачными изделиями подлежит лицензированию. А также шла речь о том, что лицензионные условия для осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями определены действующим законодательством Украины, а отдельные пункты решения Киевсовета противоречили этому.

Чуть позже, также в 2011 году, в КГГА сообщили, что подготовили новый проект решения Киевсовета о запрете продажи алкоголя и табака. Но этот проект решения так и не был вынесен на рассмотрение Киевсовета.