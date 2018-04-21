Кличко: Киев счастлив встречать кубки Лиги чемпионов УЕФА

По словам мэра, проведение финалов Лиги чемпионов УЕФА в столице – это возможность презентовать Киев и Украину десяткам тысяч болельщиков.

По словам мэра, проведение финалов Лиги чемпионов УЕФА в столице – это возможность презентовать Киев \ kiev.klichko.org По словам мэра, проведение финалов Лиги чемпионов УЕФА в столице – это возможность презентовать Киев \ kiev.klichko.org

Киев торжественно встретил кубки Лиги чемпионов УЕФА, которые получат победители женского и мужского финалов.

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Финал женского турнира состоится 24 мая на стадионе “Динамо” имени Лобановского, мужского - 26 мая на “Олимпийском”.

Кубок, который получит мужская футбольная команда, Кличко вручил Посол финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Торжества состоялись на Крещатике, возле Киевской городской государственной администрации.

В торжествах приняли участие мэр Киева Виталий Кличко, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, Послы финалов Лиги чемпионов УЕФА Андрей Шевченко и представительница женской сборной Украины по футболу Ия Андрущак, президент футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис.

“Я счастлив, что сегодня кубки Лиги чемпионов УЕФА, находятся в Киеве. И что именно наш город 26 мая примет финал самого престижного европейского клубного турнира. А до сегодняшнего вечера прикоснуться к легендарным кубкам, сфотографироваться с ними, могут киевляне и гости нашего города”, - заявил Кличко.

По словам мэра, проведение финалов Лиги чемпионов УЕФА в столице – это возможность презентовать Киев и Украину десяткам тысяч болельщиков, которые прибудут на один из самых престижных футбольных чемпионатов в Украину из разных уголков мира.

“Думаю, нам завидуют жители многих городов Европы. Потому что именно Киеву выпала честь принимать в этом году финал Лиги чемпионов УЕФА. И это - возможность представить наш город и нашу страну”, - добавил он.

Кличко выразил надежду, что на финал Лиги чемпионов в Киев приедут десятки тысяч туристов со всего мира. Поэтому задача столицы - продемонстрировать им украинское гостеприимство, познакомить с традициями и в очередной раз показать, что Украина - это часть Европы.

“И для нас это очень важно. Спорт не имеет границ и, действительно, способен изменять мир. Я убежден в этом, как профессиональный спортсмен и как мэр нашего прекрасного города”, - отметил городской председатель.

Также Кличко заверил, что город достойно справится с задачей провести такой престижный футбольный турнир на высоком уровне, как и Евровидение в прошлом году.

По словам президента ФФУ Андрея Павелко, завтра кубки посетят различные города Украины, в частности кубки побывают в Херсоне, Мариуполе, Днепре, Одессе, Харькове и Львове.

На финальный матч, который состоится на стадионе "Олимпийский" 26 мая пригласил киевлян и Андрей Шевченко.

"Я счастлив за наш город и нашу страну. В этом кубке заложена огромная история - история лучших команд и лучших футболистов, которые ежегодно соревнуются в финальном матче. Я рад, что у нас есть такая возможность вживую увидеть этот матч", - отметил Андрей Шевченко.