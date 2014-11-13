Прокуратура требует с «Киевэнерго» 1,5 млн гривен за загрязнение столичного воздуха

17:06, 13 ноября 2014
Киев
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Киевская прокуратура по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере через суд требует взыскать с ПАО «Киевэнерго» почти 1,5 млн грн. убытков, причиненных государству в результате незаконного осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как выяснилось в ходе проверки с привлечением специалистов столичной экологической инспекции, компания осуществляла выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без необходимого разрешения.

«Игнорируя внесены инспекцией предписания на устранение нарушений, «Киевэнерго» почти год загрязняло столичный воздух вредными выбросами. Такая безответственность нанесла окружающей среде свыше 1,5 млн гривен убытков», - сказано в сообщении.

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С учетом выявленных нарушений, природоохранная прокуратура заявила иск к ПАО «Киевэнерго» о возмещении причиненных убытков.

Сейчас судами первой и апелляционной инстанций исковые требования прокуратуры признаны законными и удовлетворены в полном объеме. Кассационный суд оставил указанные решения без изменений.

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