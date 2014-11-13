В центре Киева 14-15 ноября ограничат движение транспорта

17:52, 13 ноября 2014
Киев
18

Столичная Госавтоинспекция информирует, что 14-15 ноября на время проведения мероприятий, организованных Пинчук Арт Центр «Хода» («Шествие»), в центральной части города будет действовать временный запрет на движение транспортных средств.

УНІАН

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ Киева.

По информации УГАИ, в Шевченковском районе Киева будет перекрыто движение по улице Трехсвятительской в такое время: 14 ноября - с 12 до 16 часов и 15 ноября - с 15 до 16 часов.

Читайте такжеО движении транспорта Киева для людей с особыми потребностями можно узнать в сетиГосавтоинспекция Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter