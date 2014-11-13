В центре Киева 14-15 ноября ограничат движение транспорта

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ Киева.

По информации УГАИ, в Шевченковском районе Киева будет перекрыто движение по улице Трехсвятительской в такое время: 14 ноября - с 12 до 16 часов и 15 ноября - с 15 до 16 часов.

Читайте такжеО движении транспорта Киева для людей с особыми потребностями можно узнать в сетиГосавтоинспекция Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.