Мемориальный комплекс на Майдане в Киеве помогут создать иностранные специалисты

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины.

По данным пресс-службы, министр культуры Евгений Нищук провел рабочее совещание, посвященное проведению Всеукраинского конкурса на определение лучшей идеи Мемориального комплекса Героям Небесной сотни в г. Киеве. В совещании приняли участие директор Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Сергей Целовальник и член общественного экспертного совета Всеукраинского конкурса Владислава Осьмак.

После объявления конкурса желание принять в нем участие выразили зарубежные архитекторы и художники в области монументального искусства. По состоянию на 13 ноября, согласно условиям конкурса, зарегистрировались и получили конкурсные задания и рабочие материалы 220 украинских и уже 51 иностранный участник.

Поскольку, согласно решению Министерства культуры Украины и Киевской городской государственной администрации от 30.04.2014 г. № 258/6 «О проведении Всеукраинского конкурса на определение лучшей идеи Мемориального комплекса Героям Небесной Сотни в г. Киеве» конкурс не имеет статуса международного, что в свою очередь, ограничивает в возможностях иностранных конкурсантов в сравнении с отечественными художниками.

«Чествование памяти тех Героев, которые самоотверженно шли под пули снайперов, защищая свое право выбора, свои волю, честь, достоинство и будущее Украины, должно происходить на самом высоком уровне. - отметил министр культуры. - Мы должны с полной ответственностью подойти к проведению этого конкурса, чтобы наши потомки смогли в полной мере оценить трагизм и героизм украинского народа, а также хотя бы на миг почувствовать то единство и ту боль, которая в те исторические дни так остро почувствовала вся Украина».

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Учитывая международную значимость событий Революции достоинства для всего мира, необходимость обновления общественного пространства центра Киева, создания Музея Майдана/Музея Свободы, Министерство культуры Украины и Киевская городская государственная администрация договорились внести изменения в предыдущее совместное решение и придать конкурсу статус международного.

Кроме того принято решение уточнить предмет конкурса и вместо одной установить 4 номинации: общественное пространство Площади и центрального ядра г. Киева; мемориализация событий Революции достоинства и увековечение памяти Героев Небесной сотни; международный культурный центр "Украинский дом на Европейской площади"; многофункциональный музейный комплекс "Музей Майдана/Музей Свободы".

Согласно программе конкурса, до конца февраля 2015 года творческий этап будет завершен, и работы всех участников представлены на рассмотрение жюри.