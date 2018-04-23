У Кличко обвинили Киевсовет в срыве передачи теплосетей на баланс КП  "Киевтеплоэнерго"

Это ставит под угрозу работу энергетического комплекса столицы, а киевляне могут оказаться без горячей воды.

19 апреля депутаты Киевсовета отказались рассмотреть вопрос о столичных теплосетях и ТЭЦ, которые передаются от ПАО "Киевэнерго" на баланс коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Это ставит под угрозу работу энергетического комплекса столицы, а киевляне могут оказаться без горячей воды. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Как отмечают городские власти, предприятие «Киевтеплоэнрего», которое принимает тепловые сети на свое баланс, уже сейчас обслуживает 2 района Киева в части тепловых сетей, получило необходимые лицензии на производство, поставку и транспортировку тепловой энергии, есть разрешения на эксплуатацию котельных и т.д. Однако вопрос с регуляторным обеспечением ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 остается открытым. Поэтому город подготовил проект решения Киевсовета, которым продлевается возможность аренды для "Киевэнерго" в части использования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завода "Энергия" до 30 июня для обеспечения бесперебойной работы объектов в процессе их передачи "Киевтеплоэнерго". Договор с "Киевэнерго" в части использования тепловых сетей также предлагалось продлить на 3 дня - до 30 апреля.

«Исходя из тактических потребностей, исходя из потребностей жизнеобеспечения город, нами было предложено разбить передачу на два этапа. С 1 мая принять имущество, которое мы можем спокойно эксплуатировать, это котельные, тепловые сети, 2600 километров сетей, и еще вещи, которые касаются непосредственно теплового блока. Второй этап - это принятие ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завод Энергия. Это сделало бы переход безболезненным», - отметил Пантелеев.

Однако 17 апреля проект решения не был вынесен в зал Киевсовета, а 19 апреля депутатский корпус дважды отказался рассматривать вопрос как неотложный. В результате решение не принято и заседание перенесли на вторник, 24 апреля.

В случае игнорирования этого важного вопроса на сессии Киевсовета 24 апреля, киевляне могут столкнуться с проблемами в водоснабжении и обеспечении электроэнергией. В связи с юридической коллизией с 28 апреля ПАО "Киевэнерго" уже не сможет, а КП "Киевтелоэнерго" еще не еможет управлять ТЭЦ и теплосетями.

«Здесь нет места никаким политическим инсинуации. В прошлый четверг был зарегистрирован и внесен в повестку дня. Но он не был проголосован в четверг. И мы очень надеемся, что завтра на сессии Киевского городского совета он будет принят и рассмотрен депутатами через призму объективной необходимости, которая сегодня существует, без учета каких-либо политических вещей, которые здесь совершенно неуместны. Таким образом город продемонстрирует консолидация усилий вокруг этого очень сложного проекта, еще раз повторюсь. И придет к результату, который все ожидают, - к возвращению теплоэнергетического блока в управление городской общины, территориальной общины города Киева», - отметил Пантелеев.

Напомним, до 27 апреля ПАО "Киевэнерго" должно передать на баланс созданного коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" все тепловое имущество города.

Как отмечал генеральный директор ПАО «Киевэнерго» Александр Фоменко, компания полностью готова к передаче муниципальных энергетических активов на баланс КП «Киевтеплоэнерго».