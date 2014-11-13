"Як тебе не любити, Києве мій" стала официальным гимном столицы

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали сегодня 87 депутатов Киевсовета.

Депутат Киевсовета Александр Бродский, который является председателем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей, докладывая по этому вопросу напомнил, что в 2007, 2008 и 2009 гг. были проведены конкурсы на написание гимна столицы. Но, по его словам, работы были несовершенны. При этом на организацию конкурсов было использовано 93,5 тыс. грн.

Читайте такжеКрымские студенты спели гимн "спикеру" КонстантиновуПоэтому сегодняшним проектом, подготовленным депутатами нового состава Киевсовета, было предложено объявить гимном самое популярное среди киевлян сочинение "Як тебе не любити, Києве мій" (слова Дмитрия Луценко, музыка Игоря Шамо).

Проект был проголосован за основу, чтобы была дана возможность депутатам немного обсудить такой вариант. Но сразу поступили предложения голосовать проект в целом.