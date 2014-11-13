В Киеве переименовали 10 улиц и площадей и присвоили названия безымянным

Как передает корреспондент УНИАН, согласно принятому решению, за которое отдали свои голоса 80 депутатов Киевсовета, в частности улица Горького теперь будет носить название ул. Антоновича, ул. Красноармейская - ул. Большая Васильковская.

Отныне также переулок Чекистов будет называться переулком Костя Гордиенко (от ул. Пылыпа Орлика до тупика).

Историческое название депутаты вернули ул. Анищенко - теперь это ул. Левандовская, ул. Ветрова переименована в ул. Назаровская, ул. Воровского - в ул. Бульварно-Кудрявскую, ул. Димитрова - на ул. Деловую, ул. Иванова Андрея на переулок. Бутышева.

Читайте такжеВ Киеве планируют вернуть улице Фрунзе историческое название КирилловскаяТакже Киевсовет переименовал площадь Фрунзе в площадь Петропавловскую, а ул. Ивана Клименко - в ул. Преображенскую.

"Все эти исторические названия города Киева, подтверждены Институтом национальной памяти, который непосредственно был субъектом представления», - отметил секретарь Киевсовета Алексей Резников.

По его словам, на следующее пленарное заседание планируется вынести проект решения о переименовании ул. Институтской в ул. Героев Небесной Сотни.

Также Киевсовет сегодня присвоила названия новым безымянным улицам в Оболонском районе. Таким образом, там появились улица и проезд Редьчинская и Редьчинский, Дубищанская улица и Дубищанский переулок, Луковская улица, Луковский проезд и Луковский переулок, а также Богатырский проезд, проезд и улица Калиновый угол. Это улицы в районе индивидуальной коттеджной застройки в урочище «Оболонь» к северу от залива «Верблюд».