Киевсовет лишил мандатов двух депутатов
22:37, 13 ноября 2014Киев
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Киевсовет досрочно прекратил полномочия депутатов фракции «УДАР-Солидарность» Игоря Кононенко и Александра Грановского в связи с их избранием в Верховную Раду Украины.
Киевсовет досрочно прекратил полномочия депутатов Кононенко и Грановского / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, прекращения полномочий поддержали 72 депутата Киевсовета.
По информации секретаря Киевсовета Алексея Резникова, соответствующие заявления Кононенко и Грановского относительно сложения полномочий депутатов горсовета поступили накануне в Секретариат Киевсовета.
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Сразу после голосования Резников поручил Секретариату заблокировать карточки Кононенко и Грановского, чтобы сделать невозможным их участие в дальнейших голосованиях.
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