Киевсовет лишил мандатов двух депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, прекращения полномочий поддержали 72 депутата Киевсовета.

По информации секретаря Киевсовета Алексея Резникова, соответствующие заявления Кононенко и Грановского относительно сложения полномочий депутатов горсовета поступили накануне в Секретариат Киевсовета.

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Сразу после голосования Резников поручил Секретариату заблокировать карточки Кононенко и Грановского, чтобы сделать невозможным их участие в дальнейших голосованиях.