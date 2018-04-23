КГГА призывает Киевсовет принять решение по этапности завершения сделки с «Киевэнерго»

Процесс передачи имущества на баланс и перевод более семи тысяч работников «Киевтеплоэнерго» будет проходить в два этапа.

Киевская городская государственная администрация призывает депутатов Киевсовета принять решение относительно выполнения очередного этапа завершения сделки с ПАО «Киевэнерго». Если решение не будет принято, существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации регионального масштаба.

Об этом сегодня во время пресс-брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

«Мы начали готовиться к завершению сделки 2 года назад. В 2016 году было создано соответствующее предприятие КП «Киевтеплоэнерго», также был создан «Центр коммунального сервиса», который по функционалу должен взять на себя важную работу в отношении клиентского сервиса, абонентского учета, оказания соответствующих информационных услуг, то есть под этот проект было создано 2 предприятия. Был проведен технический, правовой, финансовый аудит, который проводила компания Ernst&Young Global Limited, относительно вообще взаимоотношений «Киевэнерго» и города. По состоянию на 1 января 2018 года была проведена инвентаризация, имеем актуальный перечень оборудования более 90 тысяч инвентарных номеров. Впервые такой перечень детализирован, поскольку в 2001 году вообще передавалось имущество без детализации и без перечня», – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что процесс передачи имущества на баланс и перевод более семи тысяч работников «Киевтеплоэнерго» будет проходить в два этапа: с мая принимаются на баланс сети, котельные и часть персонала, а уже с июля – ТЕ5, ТЕЦ6, мусоросжигательный завод «Энергия» и остальная часть персонала.

«Однако существует проблема с регуляторным обеспечением передачи ТЭЦ и завода. Речь идет, в первую очередь, о лицензии для КП «Киевтеплоэнерго». Предприятием были предоставлены все необходимые документы в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, однако пока что продолжается процесс переформатирования комиссии, и городское предприятие по объективным причинам не может обеспечить полноценную работу с производства электроэнергии и тепла от ТЭЦ», – пояснил Петр Пантелеев.

Городская власть инициировала законопроект №8095, что предоставляет право коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго» пользоваться тарифами «Киевэнерго», несмотря на то, что предприятие получает на баланс не отдельные объекты, а весь целостный имущественный комплекс. Документ подготовлен и поддержан в Комитете Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, однако он до сих пор не принят Верховной Радой Украины.

По словам заместителя председателя КГГА, для решения этой проблемы в минувший четверг был зарегистрирован и внесен в повестку дня заседания Киевсовета проект решения, принятие которого обеспечит бесперебойность работы объектов теплового хозяйства «Киевэнерго»: на время, пока не будут выполнены все технические и организационные процедуры завершения сделки, ПАО «Киевэнерго» обеспечивает работу двух ТЭЦ, завода Энергия.

«Надеемся, что уже завтра решение будет рассмотрено депутатами Киевсовета через призму объективности», – сказал Петр Пантелеев, подчеркнув, что непринятие решения – это риск перебоев в работе ТЭЦ и угроза надежности в работе энергосистемы страны в целом.

Как сообщили в НЭК «Укрэнерго», это может повлечь применение графиков аварийных отключений.

Справочно.

20 июня 2017 года Киевсовет принял решение о прекращении Соглашения о реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева от 27.09.2001, заключенного между Киевской городской государственной администрацией и Акционерной энергоснабжающей компанией «Киевэнерго». Распоряжением КГГА от 3 мая 2017 года №515 образована рабочая группа по вопросам разработки проекта решения о прекращении соглашения.

Проведен технический, финансовый и правовой аудит взаимоотношений города и ПАО «Киевэнерго». Аудит выполняла одна из крупнейших в мире международных компаний, что предоставляет профессиональные аудиторские услуги, и одна из компаний «Большой четверки» Ernst&Young Global Limited.

Определен актуальный перечень имущества коммунальной собственности территориальной общины Киева 90 тысяч инвентарных объектов.

Создано и испытано в течение прошлого отопительного сезона коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго». Проводятся процедуры закупки техники, необходимой для функционирования теплоэнергетического комплекса Киева. Совместно с профсоюзом и коллективом ПАО «Киевэнерго» начат процесс перевода персонала в штат КП «Киевтеплоэнерго».

Создана сеть центров для обслуживания будущих абонентов КП «Киевтеплоэнерго».

Проводится совместная с Министерством топлива и энергетики, НЭК Укрэнерго и ГП Энергорынок, подготовительная работа по вхождению КП «Киевтеплоэнерго» в область деятельности по производству электроэнергии. Проведена подготовительная работа по заключению соглашений (после передачи имущества) с НАК «Нафтогаз», «Укртрансгаз», «Киевгаз» и другими поставщиками.