Продолжается обустройство территории и реконструкция лестницы Старокиевской горы – КГГА

Александр Спасибко рассказал, что реконструкция лестницы инициирована Киевской городской государственной администрацией как первый шаг в создании ландшафтного парка.

Продолжается обустройство территории и реконструкция лестницы Старокиевской горы от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки.

Заместитель председателя КГГА Александр Спасибко сообщил об этом во время посещения Пейзажной аллеи с инспекцией, передает пресс-служба КГГА.

«Пейзажная аллея – это современная парковая зона в центре города Киева. Ее заложили в 1980 году. По проекту архитектора Авраама Милецкого были спроектированы и построены деревянные лестницы, которые идут от Пейзажной аллеи на Подол к урочищу Гончары-Кожемяки. Лестница, которая находилась в неудовлетворительном состоянии, была демонтирована в 2016 году. В планах города – завершить реконструкцию лестницы и благоустройство прилегающей территории до конца мая этого года», – сказал заместитель председателя КГГА.

Александр Спасибко рассказал, что реконструкция лестницы инициирована Киевской городской государственной администрацией, как первый шаг в создании ландшафтного парка, в который входят скверы на Пейзажной аллее, склоны Старокиевской горы, гор Десятинки, Щекавицы и Киселевки.

По словам Александра Спасибко, лестница спроектирована как сборная монолитная железобетонная конструкция и предусмотрено устройство декоративных накладок из древесины на ступеньках. Стоимость работ по реконструкции лестницы составляет 15 млн грн. Общая стоимость проекта реконструкции и обустройства территории составит около 70 млн грн. За эти средства проектом предусмотрена организация пешеходного движения с зонами отдыха, благоустройство и озеленение территории, строительство одноэтажного здания общественного туалета, установка тревожной кнопки, установка камер видеонаблюдения на лестнице и аллеи, зоны доступа к WIFI, установка скамеек, обустройство смотровых площадок. Все приборы освещения для обеспечения энергоэффективности разработаны по технологии LED в вандалоустойчивом исполнении. Освещение лестниц спроектировано в перилах на шине LED.

«Реконструкция осуществляется в едином историческом стиле с проектами реконструкции Пейзажной аллеи, Аллеи художников и территории возле Андреевского спуска. Этим летом киевляне и гости города получат не только возможность пользоваться восстановленными, красивыми лестницами, которые ведут на Разделение, но и получат обновленную и благоустроенную зону отдыха на прилегающей территории», – сказал Александр Спасибко.