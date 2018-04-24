В Киеве по инициативе Ю. Тимошенко создан Центр защиты киевлян

Киевская городская ячейка ВО «Батькивщина» по инициативе Юлии Тимошенко создал Центр защиты киевлян – организацию, которая занимается решением проблем жителей столицы.

Здесь можно бесплатно получить юридическую помощь, пройти компьютерные курсы и получить поддержку в реализации собственных идей на пользу города. Об этом говорится на сайте ВО “Батькивщина”.

Помимо юридических консультаций Центр воплощает социально-образовательный проект «Цифровая грамотность». Это бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров, где их обучают дистанционно платить за коммунальные услуги, заказывать лекарства, общаться с близкими при помощи Skype. Проект продолжается, и в группы приглашаются все желающие.

К большим праздникам Центр инициирует благотворительные акции. Специально к Пасхе для верующих Киевского патриархата УПЦ освятили и передали 6000 куличей.

Центр реализует проект полезных советов, которые помогают экономить деньги и время. Как оформить договор с врачом? Как получить субсидию на коммунальные услуги? Ответы на эти и другие вопросы можно получить в Центре защиты киевлян или на сайте организации.

«В киевскую ячейку ВО «Батькивщина» ежедневно поступает большое количество обращений с просьбой решить бытовые и правовые вопросы. Поэтому мы создали отдельную организацию – Центр защиты киевлян. Председателем Центра является правозащитник Виталий Нестор», - сообщил глава Киевской городской «Батькивщины» Владимир Бондаренко в своем интервью для «Киевского слова».

По его словам, в течение нескольких месяцев организация работала в тестовом режиме. Сейчас в каждом районе Киева уже полноценно работает выездная приемная с квалифицированными юристами. За это время организация обработала 3200 обращений граждан.

Обратиться к ЦЗК можно с любыми вопросами по телефону «горячей линии» 0(800)302019, через сайт организации или лично, придя в районную выездную приемную.