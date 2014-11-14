Суд за долги отобрал у Курченко скандальное здание в Киеве
Суд постановил продать на публичных торгах здание по ул. Лабораторной, 6 в Киеве в счет частичного погашения задолженности ПАО «Реал Банк» перед Национальным банком Украины по кредиту.
Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда города Киева от 28 октября.
Суд постановил, что начальная цена реализации этого административно-лечебного учреждения площадью 11 787, 8 квм должен составлять 258,33 млн грн. (без НДС), сообщают Наші Гроші.
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В ноябре 2013 года Нацбанк предоставил «Реал Банка» стабилизационный кредит в размере 800 млн грн. для поддержки ликвидности. На срок до ноября 2015 года под 8,5% годовых.
«Реал Банк» вернул Нацбанку лишь часть денег - 12,6 млн грн. кредитных средств и 17,7 млн грн. процентов. Задолженность «Реал Банка» перед НБУ составляет 787,39 млн грн. по кредиту, а также 22,33 млн грн. по процентам.
Под обеспечение кредита в залог Нацбанку было передано здание на ул. Лабораторная, 6, которая принадлежит владельцу существенной доли в «Реал Банка» - ООО «Консалтинг Системз». Суд постановил продать это здание на торгах. «Консалтинг Системз» собиралось возвести частную клинику русской сети.
Кроме того, в залог НБУ было передано Херсонский нафтоперевалочний комплекс, належитьіншому владельцу «Реал Банка» - ООО «Всеукраинский промышленный союз». Рыночная стоимость этого комплекса составляет 1,15 млн грн. (без НДС). «Всеукраинский промышленный союз» в августе этого года обратился в суд с требованием признать договор ипотеки с Нацбанком недействительным, и суд первой инстанции в октябре в удовлетворении этого иска отказал.
Напомним, в мае этого года НБУ отозвал банковскую лицензию «Реал Банка» и начал процедуру ликвидации этого банка.
«Реал Банком» владеет объявлен в розыск бизнесмен Сергей Курченко вместе с компаниями «Семьи». По состоянию на конец ноября 2013 года «Всеукраинском промышленному союзу» принадлежало 15% акций Реал Банка», а «Консалтинг Системз» - 11%.
«Всеукраинский промышленный союз» принадлежит ВЕТЭК Сергея Курченко. Учредителями ООО «Всеукраинский промышленный союз» значатся кипрская компания «Весторгія Холдингз Лтд» и киевское ООО «Остров», учредителем которого является та же кипрская компания.
Засновникми ООО «Консалтинг Системз» является компания «Адформ Експертс Инк.» (Панама) и симферопольское ООО «Металлистактів», основанное харьковчанином Евгением Прилуцким. Руководителем фирмы «Консалтинг Системз» является Сергей Дрючин. «Консалтинг Системз» связано с фирмами «Семьи» Виктора Януковича.