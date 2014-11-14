Суд за долги отобрал у Курченко скандальное здание в Киеве

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда города Киева от 28 октября.

Суд постановил, что начальная цена реализации этого административно-лечебного учреждения площадью 11 787, 8 квм должен составлять 258,33 млн грн. (без НДС), сообщают Наші Гроші.

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В ноябре 2013 года Нацбанк предоставил «Реал Банка» стабилизационный кредит в размере 800 млн грн. для поддержки ликвидности. На срок до ноября 2015 года под 8,5% годовых.

«Реал Банк» вернул Нацбанку лишь часть денег - 12,6 млн грн. кредитных средств и 17,7 млн грн. процентов. Задолженность «Реал Банка» перед НБУ составляет 787,39 млн грн. по кредиту, а также 22,33 млн грн. по процентам.

Под обеспечение кредита в залог Нацбанку было передано здание на ул. Лабораторная, 6, которая принадлежит владельцу существенной доли в «Реал Банка» - ООО «Консалтинг Системз». Суд постановил продать это здание на торгах. «Консалтинг Системз» собиралось возвести частную клинику русской сети.

Кроме того, в залог НБУ было передано Херсонский нафтоперевалочний комплекс, належитьіншому владельцу «Реал Банка» - ООО «Всеукраинский промышленный союз». Рыночная стоимость этого комплекса составляет 1,15 млн грн. (без НДС). «Всеукраинский промышленный союз» в августе этого года обратился в суд с требованием признать договор ипотеки с Нацбанком недействительным, и суд первой инстанции в октябре в удовлетворении этого иска отказал.

Напомним, в мае этого года НБУ отозвал банковскую лицензию «Реал Банка» и начал процедуру ликвидации этого банка.

«Реал Банком» владеет объявлен в розыск бизнесмен Сергей Курченко вместе с компаниями «Семьи». По состоянию на конец ноября 2013 года «Всеукраинском промышленному союзу» принадлежало 15% акций Реал Банка», а «Консалтинг Системз» - 11%.

«Всеукраинский промышленный союз» принадлежит ВЕТЭК Сергея Курченко. Учредителями ООО «Всеукраинский промышленный союз» значатся кипрская компания «Весторгія Холдингз Лтд» и киевское ООО «Остров», учредителем которого является та же кипрская компания.

Засновникми ООО «Консалтинг Системз» является компания «Адформ Експертс Инк.» (Панама) и симферопольское ООО «Металлистактів», основанное харьковчанином Евгением Прилуцким. Руководителем фирмы «Консалтинг Системз» является Сергей Дрючин. «Консалтинг Системз» связано с фирмами «Семьи» Виктора Януковича.