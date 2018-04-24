Передача теплового имущества на баланс «Киевтеплоэнерго» будет происходить в два этапа - КГГА

Решение является техническим и продолжает выполнение стратегического шага города по возвращению работы теплового хозяйства под контроль общины.

24 апреля Киевский городской совет принял решение по выполнению очередного этапа завершения соглашения с «Киевэнерго». Фактически передача имущества, находящегося в управлении «Киевэнерго», в эксплуатацию КП «Киевтеплоэнерго» будет происходить в два этапа, что обеспечит бесперебойность работы ТЭЦ и надежность энергосистемы Киева.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что решение является техническим и продолжает выполнение стратегического шага города: вернуть работу теплового хозяйства под контроль общины.

«Мы начали подготовку к завершению сделки с ПАО «Киевэнерго» более двух лет назад. За этот период нам удалось осуществить аудит с привлечением международной компании «Ernst&Young», выполнили инвентаризацию имущества, создали и испытали в течение последнего отопительного сезона коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго». Предприятие готово принять в эксплуатацию сети, оборудование, перевести в штат более 7,5 тысяч необходимых работников и уже получило лицензии на производство тепла для котельных. Для полноценной работы в коммунальном предприятии необходимо получить лицензии на производство тепла на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и завода «Энергия». Однако продолжается переизбрание членов Нацкомиссии, и регулятор пока не осуществляет работу по лицензированию», – заявил заместитель председателя КГГА.

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Он напомнил, что городские власти для решения этого вопроса инициировали законопроект №8095, который предоставляет право коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго» пользоваться тарифами «Киевэнерго», учитывая то, что предприятие получает на баланс не отдельные объекты, а весь целостный имущественный комплекс. Документ подготовлен и поддержан в комитете Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, однако он до сих пор не принят Верховной Радой Украины.

«Именно поэтому, чтобы избежать сбоев в работе ТЭЦ, которые работают по принципу когенерации, обеспечивая город не только теплом, но и горячей водой, мы будем осуществлять передачу оборудования и людей в два этапа. С первого мая 2018 года в эксплуатацию «Киевтеплоэнерго» переходят котельные, тепловые сети, тепловые пункты, счетчики и другое вспомогательное имущество. Также мы на первом этапе обеспечиваем перевод 5 114 работников ПАО «Киевэнерго». ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод «Энергия» городское предприятие примет на баланс с 1 августа 2018 года, получив необходимые лицензии и разрешения. В части дальнейшей эксплуатации электросетей, которые находятся в коммунальной собственности города, Киевский городской совет будет принимать отдельное решение», – отметил Петр Пантелеев.

Принятие этого решения позволит избежать применения графиков аварийных ограничений энергопотребления, к которому может привести остановка двух крупнейших в стране ТЭЦ, являющихся частью единой энергосистемы Украины.

Справка. 20 июня 2017 года Киевсовет принял решение о прекращении Соглашения о реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева от 27.09.2001, заключенного между Киевской городской государственной администрацией и Акционерной энергоснабжающей компанией «Киевэнерго». Распоряжением КГГА от 3 мая 2017 года № 515 образована рабочая группа по вопросам разработки проекта решения о прекращении соглашения.

Проведен технический, финансовый и правовой аудит взаимоотношений города и ПАО «Киевэнерго». Аудит выполняла одна из крупнейших в мире международных компаний, что предоставляет профессиональные аудиторские услуги, и одна из компаний «Большой четверки» Ernst&Young Global Limited».

Определен актуальный перечень имущества коммунальной собственности территориальной общины Киева 90 тысяч инвентарных объектов.

Создано и испытано в течение прошлого отопительного сезона коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго». Проводятся процедуры закупки техники, необходимой для функционирования теплоэнергетического комплекса Киева. Совместно с профсоюзом и коллективом ПАО «Киевэнерго» начат процесс перевода персонала в штат КП «Киевтеплоэнерго».

Создана сеть центров для обслуживания будущих абонентов КП «Киевтеплоэнерго».

Проводится совместная с Министерством топлива и энергетики, НЭК «Укрэнерго» и ГП «Энергорынок» подготовительная работа по вхождению КП «Киевтеплоэнерго» в сферу деятельности по производству электроэнергии. Проведена подготовительная работа по заключению соглашений (после передачи имущества) с НАК «Нафтогаз», «Укртрансгаз», «Киевгаз» и другими поставщиками.