В Киеве более чем в 2,5 раза выросло число угонов автомобилей

В Киеве в этом году более чем в 2,5 раза увеличились количество случаев незаконного завладения транспортными средствами.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Госавтоинспекции.

В целом, за 10 месяцев 2014 года на территории Украины зарегистрировано 10 тыс. 015 случаев незаконного завладения транспортными средствами. Это на 4 тыс. 787 уголовных нарушений больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было похищено 5 тыс. 228 автомобилей.

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В этом году раскрыто 2 тыс. 777 угонов, за 10 месяцев 2013 года – 2 тыс. 643.

По данным ГАИ, наибольший рост данного вида уголовных правонарушений наблюдается в Донецкой области - с 476 до 2 тыс. 115, или плюс 344.33%, в Луганской области - с 382 до 1 тыс. 664, или плюс 335,60% и городе Киеве - с 479 до 1 тыс. 238, или плюс 158,46%.

Как сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Анатолий Сиренко, “количество краж транспорта увеличилось, и если раньше похищали “Жигули” или более дешевые авто, то на данное время это достаточно престижные транспортные средства”.