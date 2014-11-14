Завтра на Крещатике из-за акции "Украина единая" перекроют движение транспорта

16:41, 14 ноября 2014
Киев
3

Завтра, 15 ноября, в центральной части Киева будут действовать ограничения в движении транспорта на время проведения социальной акции «Украина единая».

асфальт / Фото УНІАН

Об этом УНИАН сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Так, на улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до Бессарабской площади будет перекрыто движение транспорта с 10.00 до 22.00.

Читайте такжеВ Киеве переименовали 10 улиц и площадей и присвоили названия безымяннымГАИ просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом этих ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, 14-15 ноября в Киеве ограничат движение по улице Трехсвятительской.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter