Завтра на Крещатике из-за акции "Украина единая" перекроют движение транспорта
16:41, 14 ноября 2014Киев
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Завтра, 15 ноября, в центральной части Киева будут действовать ограничения в движении транспорта на время проведения социальной акции «Украина единая».
Завтра на Крещатике перекроют движение транспорта / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Так, на улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до Бессарабской площади будет перекрыто движение транспорта с 10.00 до 22.00.
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Напомним, 14-15 ноября в Киеве ограничат движение по улице Трехсвятительской.
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