Завтра на Крещатике из-за акции "Украина единая" перекроют движение транспорта

Об этом УНИАН сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Так, на улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до Бессарабской площади будет перекрыто движение транспорта с 10.00 до 22.00.

Читайте такжеВ Киеве переименовали 10 улиц и площадей и присвоили названия безымяннымГАИ просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом этих ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, 14-15 ноября в Киеве ограничат движение по улице Трехсвятительской.