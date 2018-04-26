Во время церемонии награждения Виталий Кличко отметил, что пришел не с пустыми руками и подарил Ларисе Соловьевой сертификат на квартиру в Киеве.

Мэр столицы Виталий Кличко принял участие во всеукраинской церемонии награждения «Звезды спортивного года» и вручил награду в номинации «Спортсменка года».

Ею стала Лариса Соловьева – уникальная спортсменка по пауэрлифтингу и лидер сборной Украины на Всемирных играх 2017 года. На этих соревнованиях, - они, как и Олимпиада проводятся раз в четыре года, - украинские атлеты добились исторического успеха, передает пресс-служба Кличко.

«В прошлом году украинская сборная по неолимпийским видам спорта заняла 5 место на Всемирных играх, которые состоялись в польском Вроцлаве. До этого наша сборная много раз входила в десятку лучших стран, но так высоко еще не поднималась. Наши спортсмены отчаянно боролись за медали. Я хорошо знаю насколько это тяжелый труд, - отметил Виталий Кличко. - Я очень благодарен всем вам. Своими победами вы прославляете Украину. И доказываете, что здесь живут талантливые и целеустремленные люди. Сильные телом и духом», - сказал мэр Киева.

Кличко также подчеркнул, что Лариса Соловьева - единственная в мире спортсменка, которая выигрывала Всемирные игры четыре раза подряд. И именно на последних играх ее отметили наградой в номинации «Лучший спортсмен Всемирных игр-2017».

«Вы представляете, начиная с 2000-х годов Лариса - непобедимая на международной арене! По сумме трех упражнений она поднимает больше чем 641 килограмм. На счету Ларисы Соловьевой победы на чемпионатах мира и Европы, на Всемирных играх. Она установила большое количество рекордов», - отметил мэр Киева.

Во время церемонии награждения Виталий Кличко отметил, что пришел не с пустыми руками и подарил Ларисе Соловьевой сертификат на квартиру в Киеве.