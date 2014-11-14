В Киеве сегодня «минировали» Посольство Польши, станцию метро и налоговую инспекцию

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, первый звонок о «заминировании» поступил в 14.45. Аноним сообщил о заложенной взрывчатке в одном из магазинов на Крещатике.

Далее «минировали» станцию метрополитена «Золотые ворота» и помещение налоговой инспекции Шевченковского района Киева - информация была принята оператором спецлинии «102» в течение 10 минут. Еще через 15 минут очередной «шутник» сообщил о возможном теракте против Посольства Польши. А впоследствии неизвестный предоставил информацию Государственной службе чрезвычайных ситуаций о «заминировании» Торгово-промышленной палаты Украины.

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«Три из пяти объектов и прилегающие к ним территории тщательно обследовали на предмет обнаружения взрывных устройств или взрывоопасных веществ. Ничего подозрительного сотрудники милиции не обнаружили. Сейчас проверяются еще два», - говорится в сообщении.

Параллельно правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление лиц, предоставивших ложную информацию.