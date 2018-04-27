На столичной Оболони создадут новый парк отдыха «Почайна»

В парке будут установлены малые архитектурные формы, обустроено габионное крепление, подпорная стенка, пешеходные мостики, построен тоннель.

В Оболонском районе в этом году начнут строительство парка культуры и отдыха «Парк Почайна».

Соответствующим распоряжением КГГА, заказчиком работ определено коммунальное предприятие «Киевский центр развития городской среды».

Предприятие должно определить генеральную проектную и генеральную подрядную строительную организации, обеспечить разработку и утверждение проектной документации, позаботиться об оформлении права пользования земельным участком и соблюдение требований законодательства относительно порядка выполнения строительных работ.

Парк обустроят на территории около 10,10 га расположеной вдоль реки Почайна до залива Вовковата между проспектом Степана Бандеры и улицей Электриков. Проектно-сметную документацию будут разрабатывать с учетом результатов Всеукраинского закрытого архитектурного конкурса на определение лучшей концепции этого парка.

Напомним, что единогласным решением жюри победителем стал проект Валентина Уварова и Виталия Ткача, которые представили гармоничное сочетание парка с городскими территориями.

В частности, для связи с Иорданским озером и жилым массивом предусмотрели создание пешеходного моста над проспектом С. Бандеры, определили элементы ревитализации реки, продумали эксплуатацию парка в разные времена года.

В парке будут установлены малые архитектурные формы, обустроено габионное крепление, подпорная стенка, пешеходные мостики, построен тоннель.

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Финансирование работ будет осуществляться в пределах показателей, предусмотренных Перечнем объектов строительства (реконструкции), за счет бюджетных средств в составе Программы экономического и социального развития г. Киева на 2018-2020 годы.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что в этом году в столице будет капитально отремонтировано 10 парков.

«Наша задача на этот год – создать в каждом районе Киева парк, аналогичный «Наталке» на Оболони. Были определены 10 парков, которые будут капитально отремонтированы с использованием современных материалов и технологий. И уже к лету мы будем презентовать обновленные парки в разных районах столицы», – сообщил Кличко.

По его словам, в частности, в Киеве капитально отремонтируют: Сырецкий парк (Шевченковский район), парк Победа (Днепровский район), парк Партизанской славы (Дарницкий район), Отрадный парк (Соломенский район), парк Совские ставки (Святошинский район), парк Генерала Ватутина (Деснянский район), Куреневский парк (Подольский район), Печерский ландшафтный парк (Печерский район), и закончат работы на второй очереди парка «Наталка».