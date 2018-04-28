В КГГА уточнили, что движение по Шулявскому мосту закроют не раньше июня

В течение мая в связи с запланированной реконструкцией путепровода будут организовывать объездные маршруты, которые будут действовать на период ремонта.

Движение по столичному Шулявскому мосту в связи с его реконструкцией закроют не раньше июня.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации (КГГА).

В пресс-службе пояснили, что схемы движения транспорта в связи с реконструкцией Шулявского моста будут изменены с июня.

"В мае будут осуществляться только работы по реорганизации дорожного движения. Закрывается движение с июня, не раньше", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет об организации объездных путей, работники будут устанавливать светофоры, знаки объезда.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил, что с 1 мая начинается подготовка к реконструкции моста. Запланированные работы по реконструкции продлятся ориентировочно 17 месяцев.

Для регулирования движения будут установлены 3 светофора, перенесена контактная сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесены МАФы с радиуса проведения реконструкции.

В связи с реконструкцией моста предусмотрены следующие изменения в движении: движение по ул. Александра Довженко - ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет происходить по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана.

По ул. Вадима Гетьмана - ул. Александра Довженко (в сторону ул. Елены Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор).

Односторонними будут улицы Антона Цедика до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор).

Троллейбусы, курсирующие со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана, будут иметь конечную остановку «Индустриальный мост»; со стороны ул. Телиги по ул. Довженко - «Ивана Гонты». Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.

При этом движение транспорта по путепроводу через проспект Победы планируется начать уже до конца этого года.

Справка УНИАН. Вечером 27 февраля 2017 года в Киеве частично обрушился Шулявский мост. В результате обрушения никто не пострадал. Ремонтные бригады оперативно восстановили поврежденную часть путепровода.

18 мая в Киевской горгосадминистрации сообщили, что экспертами определен финальный вариант реконструкции Шулявского путепровода. Объект планировали реконструировать за 12 месяцев, стоимость проекта оценили в 400 млн грн. Предполагалось, что после реконструкции Шулявский путепровод станет современной магистралью с достаточно высокой пропускной способностью. Однако работы на путепроводе в прошлом году так и не были начаты.

21 декабря 2017 года Киевсовет принял программу социально-экономического развития столицы на 2018-2020 годы, которой предусмотрено выделение 10 млн грн на реконструкцию Шулявского путепровода в 2018 году.

18 апреля с.г. мэр Виталий Кличко заявил, что власти города планируют начать ремонт Шулявского моста в этом году, ориентировочная стоимость работ составит около 1,5 млрд грн.

Первая очередь реконструкции столичного Шулявского моста начнется в июне.