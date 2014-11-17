На строительстве Аллеи воинской славы киевские чиновники украли 1,6 миллиона гривень

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

«Строительство аллеи, которое было предусмотрено Программой социально-экономического развития города Киева, началось в декабре прошлого года. За часть выполненных работ из столичного бюджета на счета подрядчика ООО «Білдек буд» было перечислено 3,4 млн грн», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеГПУ проводит обыски у заместителя министра обороныОднако прокурорская проверка установила, что стоимость гранитных изделий и объем выполненных работ были существенно завышены. Как следствие, столичному бюджету был нанесен ущерб на 1 млн 650 тыс. грн.

Сведения о совершении служащими коммунального и частного обществ внесены в ЕРДР по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.