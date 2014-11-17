На годовщину начала Майдана в Киеве снова состоится вече

Как сообщает INSIDER, об этом на брифинге заявил министр культуры Евгений Нищук. "Очень важно, чтобы украинское общество встретилось именно в тот день, когда все начиналось, то есть 21 ноября".

Министр напомнил, что именно 21 ноября признано указом президента Днем достоинства и свободы.

Начало вече запланировано на 18:00, продлится оно 4 часа.

В свою очередь, кандидат в нардепы от БПП Мустафа Найем призвал политические силы воздержаться от использования флагов 21 ноября.

"Я призываю все политические силы воздержаться от того, чтобы приходить со своими флагами, лозунгами и символикой, потому, что это все же был гражданский Майдан и я надеюсь, что именно гражданским он и останется", - отметил Найем.

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Кроме того, в 9 утра планируется возложение цветов к символическому памятнику Небесной сотни на улице Институтской.

С 15:00 на Майдане пройдет Благотворительная акция "Украина - это я", в рамках которой состоится установка конструкций из лампадок.

В течение всего дня в Украинском доме будет проходить экспозиция фотографий, артефактов и касок Евромайдана, также пройдет презентация более 50 украинских и иностранных книг о Революции достоинства.