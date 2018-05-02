В Киеве украсили типографию современной Петриковской росписью (фотогалерея)

Авторский замысел художницы-мастерицы Юлии Рожковой позволил гармонично объединить интерьер типографии благодаря современной композиции и радостным цветам.

Яркие Петриковские цветы распустились на стенах киевской типографии «Гамма-Принт» благодаря творческой инициативе "UAMAZE", которая популяризирует лучшие произведения декоративного искусства Украины.

Петриковская роспись прекрасная, яркая и позитивная. Прекрасно когда традиционное украинское искусство не является музейным экспонатом, а входит в жизнь современных украинцев, украшает мир диковинными цветами и птицами.

“Мы верим в то, что Петриковская роспись создает особую атмосферу, яркое настроение и наполняет пространство положительной энергетикой. Ведь так важно, чтобы нас окружало именно наше искусство - одновременно современное и с аутентичной символикой, которое распространяет любовь к родной культуре среди поколений", – сообщила Ирина Чиркова, основатель художественной инициативы “UAMAZE. Сказка украинского искусства”.

Также она отметила, что они уже несколько лет проводят мастер-классы и основали школу с Петриковской и Самчикивской росписью.

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"Вместе с мастерами наши выпускники занимаются благотворительными проектами. Так, в прошлом году расписали помещения Киевского Пансионата Ветеранов Труда и эксклюзивные художественные качели для парка Славы. Отделка Петриковкой стен типографии “Гамма-принт” является хорошим примером как бизнес помогает сохранить и помочь развитию культурного наследия Украины”,– добавила Ирина Чиркова.

Авторский замысел художницы-мастерицы Юлии Рожковой позволил гармонично объединить интерьер типографии благодаря современной композиции и радостным цветам.

“Петриковской росписью я занимаюсь очень давно. Невероятно приятно, что Петриковка становится популярной”, - отметила Юлия.

Петриковская роспись – одна из жемчужин украинского народного декоративного искусства, которая включена в 2013 году до нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.