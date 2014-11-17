Киевлянам обещают бесплатный Wi-Fi в метро до конца следующего года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции главный инженер коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Владимир Зель.

«Помимо Интернета, за счет компании «Фидомобайл» будет решен ряд вопросов по видеонаблюдению как на станциях, так и в подвижном составе. Сейчас готовится договор и техническое задание, чтобы как можно быстрей в метрополитене была развита система видеонаблюдения», - сказал Зель.

При этом он добавил, что бесплатным будет лишь низкоскоростной Интернет, а для получения быстрого Интернета пассажирам необходимо будет оплачивать услуги компании, не уточнив, каким образом это можно будет сделать.

Читайте такжеКиевский метрополитен увеличил убыток в 1,6 разаСтроительство сети должно охватить 52 станции, туннели линий метрополитена протяженностью 67,5 км (в случае открытия новых станций и строительства новых перегонов — на них тоже), 774 вагона подвижного состава, а также систему видеонаблюдения на 37 станциях.

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце оператор виртуальной национальной сети мобильной связи «Фидомобайл» стал победителем конкурса на строительство сети Wi-Fi в столичном метрополитене и инвестирует в проект 100 млн грн.

Справка УНИАН. «Фидомобайл» - оператор виртуальной национальной сети мобильной связи и сети беспроводного широкополосного доступа в Интернет на территории Украины.

«Фидомобайл» основан и зарегистрирован в 2013 году «Фидобанком» (Киев), принадлежащим бизнесмену Александру Адаричу.

Как сообщал УНИАН, в столичном метро могут поднять цены на проезд еще до Нового года.