В "Могилянке" избрали нового президента
17:56, 17 ноября 2014Киев
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Новым президентом национального университета "Киево-Могилянская Академия" избран Андрей Мелешевич.
"Киево-Могилянскую академию" возглавил Андрей Мелешевич / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе университета.
Как отмечается в сообщении, за Мелешевича проголосовали 305 (65,9%) избирателей.
В то же время, Орыся Демская получила 13,8% голосов, Александр Демьянчук - 10,6%. Всего в выборах приняли участие 463 избирателя.
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Андрей Мелешевич - доктор философии в области политологии, профессор, декан факультета правовых наук Киево-Могилянской академии" с 2005-го года.
Ранее должность председателя НаУКМА занимал Сергей Квит, который с февраля 2014 года возглавил Министерство образования и науки Украины.
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