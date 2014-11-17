В "Могилянке" избрали нового президента

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе университета.

Как отмечается в сообщении, за Мелешевича проголосовали 305 (65,9%) избирателей.

В то же время, Орыся Демская получила 13,8% голосов, Александр Демьянчук - 10,6%. Всего в выборах приняли участие 463 избирателя.

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Андрей Мелешевич - доктор философии в области политологии, профессор, декан факультета правовых наук Киево-Могилянской академии" с 2005-го года.

Ранее должность председателя НаУКМА занимал Сергей Квит, который с февраля 2014 года возглавил Министерство образования и науки Украины.